Marko Mihkelson: Ukraina valmistub vastupealetungiks, kuid ilmselt mitte Krimmis

Eile teatati 12 plahvatusest Venemaa okupatsiooni all oleval Krimmi lennuväljal, kust on algatatud rünnakuid nii Zaporižžja, Mõkolajivi kui ka Hersoni piirkondade suunas. Kui esmalt teatas Venemaa, et tegu oli laskemoona detonatsiooniga, milles keegi viga ei saanud, siis hiljem tunnistas Krimmi tervishoiuministeerium, et plahvatustes said vigastada 13 inimest, kellest üks hukkus. Rünnakut Venemaa siiani ei kinnita. Ka Ukraina pole rünnakut tunnistanud, ent Twitteris avaldati irooniline säuts, mis hoiatab venelasi vales kohas suitsetamise eest ja ameerika ajakirjaniku Michael Weissi andmetel ütles Ukraina ametnik, et tegemist oli vaid soojendusega.