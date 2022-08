FOTOD | Selgunud on Narva tanki üks võimalik uus asukoht

Narva linnavolikogu fraktsiooni Narva Heaks esimees Aleksei Jevgrafov sõnas, et seni kõige realistlikuma asukoha uuele tankile on välja pakkunud SA Narva Kant. Nad pakkusid välja, et tank võiks edaspidi paikneda sihtasutuse enda territooriumil aadressil Raudtee 5. „Meile tundub, et niipidi on kõige loogilisem, kuna need inimesed seal sihtasutuses tegelevad Narva ajalooga ja tank mahub nende territooriumile,“ põhjendas Jevgrafov.

Jevgrafovi sõnul on oluline see, et tank jääks Narva museaalina ja inimesed saaksid seda vaatamas käia. Tanki juurde paigutataks infotahvlid nagu muuseumides ikka.

Linnapea Katri Raik lisas, et Raudtee 5 varianti on arutatud, aga otsustatud pole midagi. Selleks peab komisjon kokku tulema. Tankile on ette nähtud kaheetapiline liikumine. Esialgu viiakse tank kuhugi varjule, alles hiljem pannakse see üles muuseumi eksponaadina ühes vajalike infotahvlitega. „Esialgu ta avalikule alale ei lähe, sest mälestusmärgid võetakse avalikust ruumist ära,“ ütles Raik, kelle sõnul saabki vahe olema selles, et kui praegu on tank väljas mälestusmärgina, siis hiljem saab ta olema eksponeeritud museaalina. „Aga selle uus koht võtab vaieldamatult aega, kuna see tuleb riigikantseleiga kooskõlastada.“

Narva linnavolikogu peaks kogunema esmaspäeval, et tanki teisaldamise otsus vastu võtta. Siseminister Lauri Läänemets soovib aga, et see juhtuks märksa kiiremini. Selle arutamiseks kohtuvad täna õhtul siseminister ja Narva linnapea Katri Raik.