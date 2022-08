Vene presidendiadministratsiooni juhi asetäitja: Venemaa vastu sõdib NATO ukrainlaste kätega

„Nad on oma riigi, oma territooriumi ära andnud ja mis kõige õudsem, on inimesed kasutamiseks ära andnud. Nad on andnud Ukraina territooriumi ja Ukraina kodanikud ära selleks, et püüda sellel territooriumil nende kätega üles ehitada Lääne kogukonna fundamentaalne vastasseis Venemaaga,“ lausus Kirijenko noorte politoloogide foorumil, vahendab Interfax.

Kirijenko sõnul käib Venemaa vastu „kuum sõjaline operatsioon“. „Me saame suurepäraselt aru, et Ukraina territooriumil ei sõdi me Ukrainaga, mitte ukrainlastega, Venemaaga sõdib kogu NATO blokk, lihtsalt Ukraina territooriumil ja ukrainlaste kätega,“ lausus Kirijenko.

„Täna muutub maailm meie silme all. Me elame fundamentaalsete muutuste ajastul (...). Maailm muutub pöördumatult. Ja sellisel muutuste ajastul ei võida see, kes lihtsalt kõrvalt vaatab, kirjeldab neid teaduslikust vaatepunktist, ja kindlasti mitte see, kes muutuste eest peitu poeb ja püüab end nende eest kaitsta mingite tõkete või müüridega, võidab see, kes muutusi juhib,“ ütles Kirijenko.