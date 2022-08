Millised peaksid olema meie lähituleviku toiduteemalised tootmis- ja tarbimismudelid? Selge on see, et maailma kiire muutumine nõuab meilt kui inimestelt pidevat valmisolekut muutuda ja ümber kohanduda ning muutused peavad toimuma ka üksikisiku tasandil – kindlasti ei söö me tulevikus samu asju ega samades kogustes. Kuidas oled sina muutusteks valmis? Kuidas saab tarbimisteadlikkus, toiduraiskamine, pidev kohandumine kaasa aidata meie tuleviku toidulaua säilimisele? Kas teadsite, et Eestis läheb igal aastal raisku 12 Olümpia hotelli suurust toidumäge?