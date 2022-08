Facebook väljastas politseile ema ja tütre vahelised sõnumid, keda nüüd süüdistatakse ebaseaduslikus abordis

Selline uurimus, mis algatati aprillis enne seda, kui USA ülemkohus tühistas Roe v. Wade'i kohtuasja, on üks vähestest teadaolevatest juhtumitest, kus Facebook on andnud õiguskaitseametnikele teavet, et aidata abordijuhtumit menetleda. Eksperdid hoiatavad, et see on näide stsenaariumist, mis muutub tulevikus sagedasemaks, sest abort muutub mitmes osariigis ebaseaduslikuks.