Arva ära! Millise Eesti filmiga on tegu?

Apollo TV on koduks suurimale valikule Eesti filmidele, mille seast leiab laia valiku kodumaiseid kinohitte nagu „Apteeker Melchior“, „O2“, „Tõde ja õigus“ jpm. Lisaks sellele on platvormil nähtav ka hulganisti Oscaritega pärjatud Hollywoodi filme ja välismaiseid sarju, pere pisemaid rõõmustab lustakas lastesisu. Kõikidesse TV-teenuse pakettidesse on lisatud ka enim vaadatud telekanalid ning 14-päevane järelvaatamisõigus. Kodumaine teleteenus on kättesaadav nii telerites, nutiseadmetes kui ka arvutiekraanidelt – vaata korraga kuni kümnest erinevast seadmest.