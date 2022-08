VIDEO | Zelenskõi: Venemaa sõda Ukraina vastu sai alguse Krimmist ja ka lõppeb Krimmis

„Vene okupantide kohalolek Krimmis on oht kogu Euroopale ja globaalsele stabiilsusele. Musta mere piirkond ei saa olla turvaline koht, kui Krimm on okupeeritud. Vahemere-äärsetes riikides ei saa olla stabiilset ja kestvat rahu, kui Venemaal on võimalik kasutada meie poolsaart sõjaväebaasina,“ lisas president.