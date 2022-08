Ministrid külastasid Ukraina sõjapõgenikke majutavat Tallinki laeva

Venemaa alustatud sõda Ukrainas on Eestisse toonud üle 50 000 sõjapõgeniku, kellest ligi 3700 on majutuse organiseerinud riik ning kellest omakorda ligi 1800 elavad laeval Isabelle.

„Kohanemisprogrammi koolitusel inimestega suheldes veendusin taas, et põgenikud on motiveeritud õppima Eesti riigi ja ühiskonna toimimise kohta ning elavad kenasti sisse. Tänaseks on kohustusliku kohanemisprogrammi ühepäevase koolituse läbinud juba üle 2700 täiskasvanud ajutise kaitse saanu ning iga päev tuleb registreerunuid juurde,“ ütles kultuuriminister Hartman.

„Riigi pikaajaline väljakutse on tagada, et ajutise kaitse saajad kohaneksid, mitte ei segregeeruks. Selleks tuleb lisaks põhivajaduste rahuldamisele veelgi rohkem keskenduda nende tööturule sisenemise soodustamisele ning eri koolituste pakkumisele. Kuigi Sotsiaalkindlustusamet ja Tallink on teinud laeval elamise organiseerimisega seni suurepärast tööd, peame mõtlema ka pikemas plaanis, kus kohas kõik need inimesed saaksid elada,“ lisas Hartman.