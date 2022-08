FOTOD ja VIDEO | Narva meer Katri Raik kohtus tanki „kaitsjatega“. Linnavolikogu ette kogunesid aktivistid plaktatitega „Käed eemale tankist!“

Kohtumise järel Delfiga rääkinud Raik ütles, et lähipäevil tanki minema ei viida ning peale kohtumist tanki „kaitsjatega“ on toimunud mõningane pingelangus.

Raik lisas, et need inimesed, kes tanki juures valvet korraldavad, usuvad, et tank peaks jääma oma kohale.

Kas pingeid on peale kohtumist vähemaks jäänud? „Eks see käib niimoodi lainetena üles-alla,“ sõnas Raik. Tema sõnul on praegu etapp, kus inimesed elavad välja oma pahameelt, kuid ta loodab siiski, et edasi saab minna juba rahulikumalt.