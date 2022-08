VIDEO ja FOTOD | Krimmi sõjaväelennuväljal toimusid plahvatused, hukkunud on vähemalt üks inimene

Reuters kirjutab, et Venemaa sõnul oli Krimmi lennuväebaasi plahvatus laskemoona detonatsioon, mitte rünnak, kuid see ei ole kellegi teise poolt kinnitust saanud. Venemaa kaiseministeeriumi väitel ei olnud plahvatuses ohvreid ning sõjaväe varustus ei saanud kahjustada. Seni ei ole tulnud ühtegi teadet hukkunutest või vigastatutest.

Pärast piirkonda saabumist teatas Venemaa määratud Krimmi juht Sergei Aksjonov, et plahvatuskoha ümber on kehtestatud 5 kilomeetrise raadiusega keelutsoon.

„Esimene plahvatus oli kuulda umbes kell 15:20, kokku on teatatud kaheteistkümnest plahvatusest. Esialgu said naabermajad kahjustada,“ märgib Crimea Today Telegrami kanal. Ukraina poolt ei ole veel saanud kinnitust asjaolu, et tegu oleks võinud olla nendepoolse rünnakuga. Ukraina ei ole rünnanud Krimmi piirkonda Venemaa sissetungi ajal.