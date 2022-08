Juuli lõpus märkis minister Urmas Reinsalu, et välisministeerium on valmistamas ettepanekut Euroopa Liidule, et tulevikus takistada Schengeni riikide viisade väljastamist Venemaa kodanikele.

Reinsalu sõnul on ettepaneku valmistamine nüüd juba lõppfaasis, et lähiajal seda teistele riikidele esitleda. „Olen sellest ettepanekust oma kolleegidega rääkinud. President Zelenskõi rõhutas meie kohtumisel selle ettepaneku tähtsust. Oleme teisi riike informeerinud, et Eesti selle ettepaneku teeb,“ ütles Reinsalu, kuid lisas, et detailidesse saab laskuda siis, kui ettepanek on tehtud.