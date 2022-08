Ukraina keskkonnaministeerium: Zaporižžja tuumajaama avarii tagajärjed oleksid kümme korda hullemad kui Tšornobõlis

„Tšornobõli tuumaelektrijaama neljandas reaktoris oli üle 2000 kütusevarda, Zaporižžja tuumajaama kuues reaktoris ja kasutatud tuumakütuse hoidlas on kuni 18 000 kütusevarrast (9-10 korda rohkem). See tähendab, et avarii tagajärjed Zaporižžja tuumaelektrijaamas võivad olla kümme korda hullemad kui 1986. aastal Tšornobõli tuumaelektrijaamas,“ teatas Tarapakina.