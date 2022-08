Dmitri Medvedev Kaja Kallasele: see, et olete vabaduses, pole teie teene, vaid meie puudujääk

Venemaa võimuladviku kõige käremeelsemaks sotsiaalmeediatrolliks muutunud Medvedev kirjutas: „Pärast Ukraina tola saatis järjekordse natsijama Venemaa kodanike aadressil välja ka Eesti tädike: „Euroopa külastamine on privileeg, mitte inimõigus.“ Tahaks talle meelde tuletada teisi sõnu: „See, et te olete vabaduses, ei ole teie teene, vaid meie puudujääk.“

„Lõpetage turismiviisade väljaandmine venelastele. Euroopa külastamine on privileeg, mitte inimõigus. Lennureisid Venemaalt on peatatud. See tähendab, et kui Schengeni riigid annavad välja viisasid, kannavad koormat Venemaa naabrid (Soome, Eesti, Läti, ainsad sissepääsupunktid). On aeg lõpetada turism Venemaalt kohe,“ kirjutas Kallas.