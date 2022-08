Jaan Toots: kriminaalasja keeras kokku kapo ametnik. See oli armukolmnurk

Jaan Toots andis täna pikema intervjuu, mis ilmub täismahus neljapäevases Eesti Päevalehes. Loomulikult tuli juttu ka Eesti lindiskandaalist nr 2, mis lahvatas 2004. aastal, kui sai teatavaks, et ettevõtja Jaan Tootsil, kes oli tollal abielus Kersti Tootsiga, on suhe Kati Tootsiga (varasema nimega Šahmatova). Selgus, et ärimees Urmas Sõõrumaale kuuluvas korteris, mida Sõõrumaalt üüris Jaan Toots ja kus elas Kati Toots, on täis valvekaameraid.

Ajakirjanduses käibele läinud versiooni kohaselt paigaldas kaamerad Jaan Toots, et jälgida oma armukese tegemisi ja külalisi, kes tema juures käisid. Täna ütleb Jaan Toots, et need kaamerad olid seal algusest peale ning need lõpetasid töö, kui inimesed olid tuppa astunud.

See kriminaalasi.... See oleks kestnud aastaid. Siis ma läksin nn kokkuleppele. Jaan Toots

„Kaamerad olid paigutatud selleks, et keegi ei saaks salaja sisse tulla. Kriminaalasi tehti nn armukolmnurgana. Kaitsepolitseis töötas mees nimega Tamm [Mati Tamm], kes oli ühe osakonna ülema asetäitja,“ rääkis Toots. Versiooni, et kaamerad paigutas korterisse tema Kati jälgimiseks, mõtleski Jaan Tootsi sõnul välja seesama kaitsepolitseinik Mati Tamm, kelle silmarõõm Kati samuti oli. „See oli armukolmnurk, mida ei ole juletud kunagi välja tuua. Tema selle kriminaalasja välja mõtles,“ ütles Toots.

„Ma ütlen, seal ei olnud mingit lindiskandaali. Mängiti kokku, ja see kriminaalasi.... See oleks kestnud aastaid. Siis ma läksin nn kokkuleppele,“ kõneles Toots. „Tollastel prokuröridel oli väga piinlik, et selline asi üldse tõstatati. Meie räägime teiega täna poliitikast, ja et teie selle uuesti üles tõstate... See on väga halb.“

Skandaali aegu kirjutati, et üks Kati Tootsi külalisest Pirital asuvas korteris oli ka tollane politseijuht Robert Antropov. Antropovi asjus oli Tootsil öelda järgmist: „Ma ei tea, tema (Kati) elas seal ja töötas, ega me tollal ju koos ei elanud.“