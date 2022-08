Mõne nädala pärast tuleb seljakottidelt tolm pühkida, sest õpilasi ootab taas kool. Samas on koroonaviirusega nakatunute arv suve jooksul stabiilselt kasvanud. Haridusministeerium kinnitas, et septembris algab kool ühes kiirtestimisega.

„Eesmärk on haridusasutused turvaliselt avatuna hoida. Selleks kasutatakse viiruse levikut ennetavaid tegevusi – hea ventilatsioon, pindade desinfitseerimine, hoolikas kätepesu, hajutamine, vajadusel maskide kandmine, haigustunnustega inimeste kohene kojujäämine ja muud sellised juba harjumuspäraseks saanud meetmed, mida haridusasutused ka eelmisel õppeaastal viiruse ohjamiseks edukalt rakendasid,“ vahendas ministeeriumi pressiesindaja Mari Annus. „Samuti jätkub kooliperede regulaarne kiirtestimine alates septembrist, testimise sagedus oleneb viiruse leviku olukorrast. Testid tagab koolidele riik. Enamikul koolidel on kevadest küllalt suur varu teste olemas ja testitarned toimuvad alates augusti lõpust vastavalt vajadusele,“ lisas ta.

Eelmisel aastal kehtima hakanud uus haigushüvitiste kord jätkub ka tänavu. See tähendab, et haigestumise korral tuleb esimene haiguspäev ajada läbi palgata. Küll aga on teine kuni viies päev kaetud tööandja poolt, alatest kuuendast haiguspäevast maksab hüvitist haigekassa.