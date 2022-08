Keskkonnaamet: Umbusi jõe reostus on osutunud esialgu hinnatust suuremaks, algatatakse kriminaalmenetlus

Keskkonnaametist teatati, et pärast esmaseid väärteomenetluse käigus tehtud toiminguid selgus halb asjaolu: Umbusi jõe reostus on osutunud esialgu hinnatust suuremaks. Kuna keskkonda on kahjustatud ametkonna hinnangul olulisel määral, alustas Keskkonnaamet reostuse allika ja põhjuste väljaselgitamiseks kriminaalmenetluse ja seda juhib Lõuna Ringkonnaprokuratuur.