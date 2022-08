Narva volikogu esimees: inimesed ei usalda valitsust. Linn loob tanki juurde otseülekande

Avalikkuse kaasamine töörühma on Žavoronkovi hinnangul väga oluline. „Halb asi on see, et infovahetus on olnud väga halb,“ tõdes ta. „Inimesed ei tea valitsuse otsustest, nende sisust.“ Ta rääkis, et eilne visiit tanki juurde näitaski, et narvakad on infosulus – nad ei tea, mis otsuseid on vastu võetud.