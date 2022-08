FOTOD | Bolti rendiauto maandus keset ööd Ümera tänaval katusele, sõidukijuht ühes kaasreisijaga oli joobes

„Politsei sai teate eile õhtul kell 22.48, et Lasnamäel Ümera tänaval on juhtunud liiklusõnnetus, kus sõiduauto Audi riivas kahte parkinud sõidukit ning seejärel paiskus katusele,“ teatas liiklusjärelevalvekeskuse patrullitalituse juht Varmo Rein ning märkis, et õnnetuse käigus keegi viga ei saanud. „Mõlemad Audis viibinud mehed olid alkoholi tarvitanud ja nad mõlemad toimetati asjaolude selgitamiseks jaoskonda. Juhtumi uurimiseks on alustatud menetlus.“