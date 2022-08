Ukraina tuumaenergiaettevõte: Zaporižžja tuumajaam töötab kiirgus- ja tuleohutuse normide rikkumise riskiga

„Zaporižžja tuumaelektrijaama perioodiline tulistamine mitmikraketiheitjatest viimastel päevadel on kaasa toonud tõsise riski jaama ohutule funktsioneerimisele,“ öeldakse teates.

Enerhoatom märgib, et jaama ründamise tagajärjel hakkas ühes energiablokis tööle avariikaitse ja on välja lülitatud üks töötanud energiablokkidest.

„Tulelöökide tagajärjel on tõsiselt kahjustatud lämmastiku-hapnikujaam ja ühendatud abikorpus. Jäävad vesiniku lekke ja radioaktiivsete ainete pihustumise riskid, samuti on suur tuleoht. Kahjustatud on kolm kiirgusmonitooringu andurit Zaporižžja tuumaelektrijaama kasutatud tuumakütuse kuivhoidla ümbruses,“ öeldakse teates.