Küsitlus: üle 60% venemaalastest kiidaks heaks nii uue pealetungi Kiievile kui ka „erioperatsiooni“ lõpetamise

Seisukohta, et „sõjaline erioperatsioon“ on takerdunud, toetas 59% osalenutest. 33% leidis, et see on kindlasti takerdunud ja 26%, et pigem takerdunud. Vastupidisel seisukohal oli 28% vastanutest ning 13% ei osanud või tahtnud vastata. 41% vastanutest tunnistas, et tunneb „väsimust uudistest sõjalise operatsiooni käigu kohta Ukrainas“, aga enamus (56%) seda ei tunne, vahendab ajaleht Kommersant.