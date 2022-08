NARVA BLOGI | Tanki „kaitsjad“ tahavad linnapead umbusaldada. Raik: otsepilti tankist saab jälgida tänasest

Eile kohtus Narva linnapea Katri Raik tanki „kaitsjatega“ ja kuulas, mis neil öelda on. Täna sai selgeks, et needsamad kaitsjad koguvad linnapea umbusaldamiseks allkirju. Nad ei usu, et tank viiakse muuseumi, vaid kardavad, et see peidetakse igaveseks ära.