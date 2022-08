NARVA BLOGI | Siseminister sooviks, et tanki otsused tehtaks juba sel nädalal. Läänemets ja Raik kohtuvad täna kell 17

Selge on see, et Narva tank teisaldatakse, olgugi et Narva linnavolikogu võtab selle otsuse ametlikult vastu alles esmaspäeval. Praegu on selline plaan, et tanki teisaldamine korraldatakse kahes etapis. Kõigepealt viiakse see kuhugi peitu ja seejärel otsustatakse tanki edasine asukoht muuseumi eksponaadina.