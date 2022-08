USA ekspresidendi Donald Trumpi kodu otsiti läbi FBI poolt. Trump: „Nad murdsid minu seifi.“

FBI täitis esmaspäeval läbiotsimismääruse Donald Trumpi Mar-a-Lago kuurordis Palm Beachis, USA Florida osariigis. Reid toimus osana juurdlusest, mis käsitleb Trumpi erakuurortisse toodud dokumentide, sealhulgas salastatud dokumentide käitlemist ajal, mil too oli USA president.

Trump kinnitas, et FBI viibis Mar-a-Lagos ja ütles, et agendid murdsid sisse tema seifi. Endine president ise oli läbiotsimise ajal New Yorgis Trump Toweris, vahendab CNN.