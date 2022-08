FOTOD & VIDEO| Narva tank öösel pärast peaministri visiiti: küünlad, vestlused, arutelud

Andrei ütles, et ööseks ta monumendi juurde ei jää, küll aga tuli narvalasi toetama, inimestega rääkima ja olukorda jälgima. Vaatamata kokkulepetele ja praktiliselt lahendatud monumendi teisaldamise küsimusele loodab ta, et tanki on siiski võimalik omal kohal hoida.

„Kahjuks ei võeta inimesi kuulda. Olen selle poolt, et monumendi saatuse üle otsustaksid kohalikud inimesed,“ kurdab ta. Andrei räägib, et tema vanemad on pärit Valgevenest, tema peres räägitakse teisest maailmasõjast ja fašismist. Ta kahetseb, et kaks Eesti kogukonda on nüüd tanki suhtes tehtud otsustega lahutatud.