VIDEO | Narva linnapea Katri Raik käis tanki juures selgust jagamas: referendumit saab korraldada ainult riigi tasandil

Tanki valvavad inimesed küsisid muuhulgas, miks ei saaks korraldada tanki ära viimise osas referendumit. „Rahvahääletus toimub riigi tasandil, nagu parlament on otsustanud. Kohalikul tasandil ei ole see võimalik,“ selgitas Raik.

Raik selgitas, et kohtus peaminister Kaja Kallasega ja kogu linnavolikoguga, kus lepiti ühiselt kokku, et tank peab kaduma. „Ja kõigi fraktsioonide juhid, nii opositsiooni kui ka koalitsiooni juhid kirjutasid alla otsusele: see ei seisa siin, see eemaldatakse avalikust ruumist ja siis otsustatakse, kus see asub, nagu ka teised Teise maailmasõjaga seotud mälestusmärgid,“ rääkis meer.

Raik lisas, et eesmärk on siiski hoida tank Narva territooriumil. „Nii oleme näidanud, et me ei ole mingi eriline territoorium, kus riik lahendab meie probleeme, vaid iga kohalik omavalitsus peab ise oma probleeme lahendama,“ ütles Raik ning lisas, et ühtegi head lahendust praegu pole. „Võimalus on järgmine - kas riik võtab tanki ära, kusjuures pole selge, millal, kuidas ja kus, või teeme seda ise ja säilitame need mälestusmärgid.“

Lillede asetamist ja mälestamist ei keela Raiki sõnul keegi. „Ei üks ega teine inimene. See on nii igal pool ja alati. Palun mõistke ka teist poolt,“ rääkis linnapea.

Tankimonument Narvas teisaldatakse kahe nädala jooksul

Peaminister Kaja Kallas kohtus täna Narva linnavolikoguga, et arutada sealse tank T-34 saatust. Teadupärast on juba möödunud nädalast kogunenud monumendi juures inimesed, kes on tanki teisaldamise vastu.

Täna keskpäeval, vahetult enne Kallase kohtumist linnavõimudega selgus, et Narva võimukoalitsioon jõudis juba ise otsusele, et tank tuleb demonteerida ja teisaldada.

Millal tank viimaks minema viiakse ja kuhu see paigutatakse, pole veel teada.

Linn soovib tanki teisaldada kahe nädala jooksul, valitsusjuht Kallas kiiremini.