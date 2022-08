Narva linnavolikogu liige: tanki ümberpaigutamise eest tasutakse tõenäoliselt linna eelarvest

Küsimusele, kas Narva linnavõimud on püüdnud valitsusega läbirääkimisi pidada tanki ümberpaigutamise rahastamiseks riigieelarvest, vastas Larchenko, et seda ei ole arutatud.

„Me mõistame, et see on tõenäoliselt meie kulutused. Meie jaoks on nüüd olulisem, et selle tanki saatuse üle otsustab linn, sest valitsuse retoorika ja mõned eelmisel nädalal tehtud avaldused panid meid arvama, et Narva võidakse otsustusprotsessist üldse välja jätta ja me pidasime vajalikuks, et linnaelanikud oleksid sellesse kaasatud,“ ütles Larchenko.

Peaminister Kaja Kallas (Reform) kohtus täna Narva linnavolikoguga, et arutada Narva tanki saatust. Teadupärast on seal möödunud kolmapäevast saadik kogunenud inimesed, kes on tanki teisaldamise vastu.

„Valitsus peab seda väga oluliseks, et kohalikud inimesed saaksid oma traditsioone tähistada, kuid seda saab teha moel, mis Eesti jaoks ei seostu inimeste kannatustega nõukogude okupatsiooni all ega toeta sõda Ukrainas,“ teatas peaminister nädalavahetusel. Ta on lisaks kinnitanud, et tank eemaldatakse, küll pole räägitud selgemalt ajast, millal seda tehakse.

Täna pärast keskpäeva selgus, et Narva linnavolikogu koalitsioon jõudis ise juba pühapäeval otsusele, et tank tuleb demonteerida ja teisaldada. Narva linna koalitsioonis on Narva Tulevik ning Eesti 200. Eesti 200 esimees Kristina Kallas märkis, et see on julge samm ja näitab piirilinna juhtimise muutuseid. „Pean väga märgiliseks seda, et nädala pikkuse läbirääkimiste tulemusel on narvakad ise jõudnud otsuseni tanki demonteerimise osas. Käisin reedel Narvas ja kohtusin meie meeskonna liikmetega, kust koorus välja otsus, et pingete leevendamise eest lasub vastutus narvakatel endil,“ edastas Kallas.