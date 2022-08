Kas Tanel Kiigest saab Tallinna abilinnapea? See selgub nädala jooksul

"See on väga tõsine ettepanek linnapea poolt. Leppisin temaga kokku, et võtan natuke mõtlemisaega ja annan talle selle nädala jooksul enda otsusest teada,“ jagas eksminister Tanel Kiik (Keskerakond) viimatisi mõtteid tõsiasjale, et talle pakuti Tallinna abimeeri kohta. „Küsimus on selles, et tegemist on väga vastutusrikka positsiooniga ja mistahes tööle minnes tuleb mõelda küllalt pikaajalise vaatega. Olukorras, kus poole aasta pärast toimuvad riigikogu valimised, ei oleks linnaelanike mõttes mõistlik tulla pooleks aastaks tööle, seega ikka kuni järgmiste kohalike valimisteni,“ selgitas Kiik.