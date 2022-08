VIDEO | Peaminister Kaja Kallas: tankimonument tuleb ära viia kiiremini kui kahe nädalaga, pinged võivad minna liiga suureks

Valitsusjuht tunnistas usutluses Delfile, et kuigi kohtumine Narva linnavolikogu liikmetega möödus positiivselt ja viimased näitasid üles suurt koostöötahet, ei jõutud siiski üksmeelele, kui kiiresti tuleks tankimonument minema viia.

„Ma rõhutasin kohtumisel kogu aeg, et kaks nädalat on liialt pikk aeg, sest kahe nädala pärast võivad olla pinged juba liiga suured. Aga selles me kokkuleppele ei jõudnud,“ tõdes Kallas. „Teisalt ei ole meil vaja selles isegi kokku leppida, sest nii see lihtsalt on, et valitsus peab tegutsema, kui näeb, et julgeolekuoht läheb käest ära - see aeg võib saabuda palju-palju varem kui kahe nädala pärast.“

Kallas tunnistas, et see on tema põhiline mure. „Just seetõttu ka rõhutasin, et meil ei ole nii palju aega.“

„Me räägime sisejulgeolekust ja sellest, et tegelikult tekivad pinged, mis kuhjuvad ja võivad kuskil prahvatada,“ märkis Kallas. „Keegi võib viga saada ning seda me ei taha.“

Väitega, et tanki teisaldamisega on ehk hiljaks jäädud, Kallas ei nõustunud. „Hiljaks ei ole jäädud, aga kiire on küll.“

„Kui räägime näiteks pronkssõdurist, siis selle teisaldamist valmistati ette aasta aega. Ja see oli ka pingete põhjus, et anti aega pingeid koguda,“ leidis Kallas. „Aga täna me ei räägi ühest monumendist, vaid 200st kuni 400st. Ja miks ma ei oska konkreetset numbrit öelda, on seetõttu, et inimesed annavad meile järjest teada igasugustest kividest, mis on jälle kuskil põõsa all ära märgistatud, üle Eesti.“

Kallase sõnul ei ole vaja, et pinge liiguks ühest kohast teise. „Me peame selle pinge lahendama lõplikult.“