VIDEO | Vene kodanikest Eesti tudengeid ähvardab riigist välja saatmine: oleme juba mitu aastat panustanud Eesti hüvangusse

Tudengid rääkisid Kallasele, et Eesti riik peaks eristama inimesi, kes mõlemad on küll Venemaalt, kuid ühed toetavad Vene agressiooni ning teised Ukrainat. „Oleme juba mitu aastat elanud elamisloaga Eestis, õppinud, töötanud, teinud palju asju Eesti hüvanguks,“ ütles üks tudeng.

Kuid kuna elamisload lõppevad lähiajal, ähvardab neid riigist välja saatmine. „Proovime nõu küsida ja paluda tungivalt, et meie jaoks oleks võimalik Eestisse jääda,“ väljendas tudeng. „Venemaale tagasi minna võib olla ohtlik, kuna me kõik avalikult toetasime Ukrainat,“ lisas teine.

Kõik peaministriga rääkinud noored näevad oma tulevikku Eestis ning nad kõik sooritaksid enda sõnul kodakondsuseksami kasvõi kohe. „Jaa! Isegi praegu oleme valmis eksamit sooritama, aga võimalust ei ole, sest on vaja kaheksa aastat siin elada. Meil oli selline plaan, et õppida, töötada ja siis eksam sooritada ja Eestisse jääda,“ rääkis tudeng. Kuid seda võimalust ei pruugi neil tullagi, kui neid aasta sees riigist välja saadetakse.

Mida ütles neile Kaja Kallas? „Praegu on raske midagi öelda ja me mõistame seda. Loodame, et ühel päeval me leiame meie jaoks sellise võimaluse,“ rääkis tudeng.