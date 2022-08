VIDEO | Meer Katri Raik: loodan, et tankimonument kaob kahe nädala jooksul ning jääb edaspidi Narva museaalina

„Ma ei karda füüsiliselt, aga ma ei taha, et Eesti lõheneb meieks-teieks. Õnneks me ei kasutanud pressikonverentsil sõna „pronksiöö“. Me keegi ei taha, et tekiksid samasugused pinged ja tänavarahutused. Just see oli põhjus, miks volikogu väga erinevate poliitiliste vaadetega liikmed leidsid ühise keele, kuidas edasi liikuda,“ ütles Raik.

Ta märkis, et töötab iga päev selle nimel, et kahe nädala jooksul lahendus leida ja tank teisaldada. Kohta, kuhu tank teisaldatakse, ei osanud Raik täna veel täpselt öelda. „On erinevad variandid, aga see on koht, kus ta ei ole avalikus ruumis, kus teda ei saa näha ja katsuda. Kaotame ta ära sellisel viisil mälestusmärgina. Ta jääb edaspidi Narva museaalina,“ lausus linnapea.

Mida see tähendab, et tank jääb Narva museaalina?

„Ta on ikkagi muuseumis. Tanki tuppa ei pane, see ei ole võimalik. Ta läheb ikkagi muuseumi territooriumile, millel on selged lahtiolekuajad ja reeglid – see võiks olla see plaan. Ja kokkuvõttes ei räägi me ju üksnes tankist, vaid tegelikult on sarnaseid monumente Narvas üle paarikümne,“ rääkis Raik.

Küsimusele, kas kahe nädala jooksul on tank seniselt kohalt teisaldatud, vastas Raik: „Ma loodan.“