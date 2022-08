Narva võimud hoiatavad tankiteemal elanike ja riigivõimude tõsise konflikti eest. Nad pakuvad omapoolset lahendust

Narva linnavalitsuse kommunikatsioonijuht Aleksandra Grünvald ütles pressiteate vahendusel, et „valitsuse liikmete viimaste päevade tegevus ja sõnavõtud ei jäta kahtlustki, et meie tank T-34 monumendi saatus on otsustatud, seda sõltumata Narva elanike arvamusest ja tegevusest“.