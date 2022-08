Venemaalased kasutavad Soomet transiidiks Vahemere äärde. Viisade väljaandmist vähendatakse, aga ei lõpetata

„Küll me sekkume sellesse, kui Soome Schengeni viisadega hakatakse tõesti kuhugi mujale reisima. Sellise nähtuse kohta saadetakse sõna ka teistest Schengeni riikidest üsna kiiresti,“ kinnitas Tanner.

Yle teatas eelmisel nädalal, et Vene ettevõtted on hakanud müüma reise Peterburist otse Helsingi-Vantaa ja Lappeenranta lennujaama, kust on lennuühendused mujale Euroopasse.