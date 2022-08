NARVA BLOGI | Narva linnavolikogu koalitsioon peab vajalikuks tank demonteerida. „Võtame riigilt initsiatiivi üle.“

Peaminister Kaja Kallas (Reform) kohtub täna Narva linnavolikoguga, et arutada Narva tanki saatust. Teadupärast on seal möödunud kolmapäevast saadik kogunenud inimesed, kes on tanki ümberliigutamise vastu.

„Valitsus peab seda väga oluliseks, et kohalikud inimesed saaksid oma traditsioone tähistada, kuid seda saab teha moel, mis Eesti jaoks ei seostu inimeste kannatustega nõukogude okupatsiooni all ega toeta sõda Ukrainas,“ teatas peaminister nädalavahetusel. Ta on lisaks kinnitanud, et tank eemaldatakse, küll pole räägitud selgemalt ajast, mil seda tehakse.

Antud juhul tulebki teha raskeid otsuseid. Denis Larchenko

Täna pärast keskpäeva selgus, et Narva linnavolikogu koalitsioon jõudis otsusele juba pühapäeval, et tank tuleb demonteerida ja ära teisaldada. Narva linna koalitsioonis on Narva Tulevik ning Eesti 200. Eesti 200 esimees Kristina Kallas märkis, et see on julge samm ja näitab piirilinna juhtimise muutuseid. „Pean väga märgiliseks seda, et nädala pikkuse läbirääkimiste tulemusel on narvakad ise jõudnud otsuseni tanki demonteerimise osas. Käisin reedel Narvas ja kohtusin meie meeskonna liikmetega, kust koorus välja otsus, et pingete leevendamise eest lasub vastutus narvakatel endil,“ edastas Kallas.

Eesti 200 Narva piirkonna juht Denis Larchenko jagas eilset mõttekäiku lähemalt.

„Arutasime eile koalitsioonipartneritega, et võtame initsiatiivi üle ja jätame narvakatele õiguse ise otsustada, mida tulevikus tankiga teha. See on nende õigus, see on linna vara ning selle saatus tuleb otsustada linnas,“ märkis Denis Larchenko Delfile. Volikogu kutsutakse linnavalitsusele korralduse tegemiseks kokku esimesel võimalusel.

Ta tõdes, et mindud tee pole just narvakate seas populaarseim.

„Antud juhul tulebki teha raskeid otsuseid,“ märkis Larchenko. „Kindlasti on Narva suuresti muutumas ja liigub suurte sammudega edasi, vaatamata kõikidele probleemidele, mis meie majanduses ja igapäevaelus toimuvad. See on küsimus, mis tuleb lahendada nii pea kui võimalik, liikumaks teemadega, mis on linlaste jaoks olulised.“