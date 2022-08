NARVA BLOGI | Mis saab tankist? Kallas väisab täna Narvat

Peaminister Kaja Kallas (Reform) kohtub täna Narva linnavolikoguga, et arutada Narva tanki saatust. Teadupärast on seal möödunud kolmapäevast saadik kogunenud inimesed, kes on tanki ümberliigutamise vastu.

„Valitsus peab seda väga oluliseks, et kohalikud inimesed saaksid oma traditsioone tähistada, kuid seda saab teha moel, mis Eesti jaoks ei seostu inimeste kannatustega nõukogude okupatsiooni all ega toeta sõda Ukrainas,“ teatas peaminister nädalavahetusel. Ta on lisaks kinnitanud, et tank eemaldatakse, küll pole räägitud selgemalt ajast, mil seda tehakse.