FOTOD | Kaks kärbest ühe hoobiga: politsei tabas öötundidel korraga kaks joobes juhti

Mõni hetk hiljem möödus õnnetuskohalt ka auto, mis jäi tee äärde seisma. Kui algul võis arvata, et tegemist on ehk uudishimuliku külaelanikuga, siis mõni aeg hiljem selgus tegelik põhjus. Opelit juhtinud naine tuli otsima meest, kes kraavi sõitis. Naise käitumine tekitas politseile kahtlust, et ka tema ei pruugi kaine olla. Alkomeetrisse puhudes selgus, et naine oli samuti alkoholijoobes.