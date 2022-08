„ Putin mängib karistamatusega ja me ei tohi seda lubada, sest muidu ta jätkab sellega. Me ei tohi näidata ühtegi kõhkluse märki,“ ütles ta.

Ta lisas, et Putin ei püüa varjata enda unistust impeeriumist ega vene sõdurite kuritegusid. Tema sõnul on Euroopal aeg teha samme vastutusele võtmiseks. „Euroopa on tõestanud, et on poliitiliselt väga tugev ning nüüd peavad järgnema ka juriidilised sammud,“ ütles ta.