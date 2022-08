Peaminister Kaja Kallas kohtub esmaspäeval Narva tanki asjus linnavolikoguga

Kaja Kallas kohtub homme Narva volikogu liikmetega, ütles Narva linnapea Katri Raik. Kolmapäeva õhtul kogunesid inimesed Narvas tanki monumendi juurde, kohale tuli sadakond inimest ja üle saja auto. Nimelt läks sotsiaalmeedias levima valeinfo, et tanki hakatakse tol õhtul eemaldama. Alates sellest õhtust on inimesed tanki juures veetnud ööd ja päevad, mõned ka telgivad.

Peaminister Kallas teatas neljapäeval, et punamonumendid eemaldatakse. „Tank on taparelv, mitte mälestusmärk,“ ütles Kallas valitsuse pressikonverentsil.

Kolmapäeval kogunes Narva tanki juurde rahvahulk

Narva elanikud kogunesid kolmapäeval õhtul kogunes hulk inimesi Narva tanki juurde. Kogunemise põhjuseks oli ühismeedias levinud väärinfo, nagu hakataks tanki just kolmapäeval teisaldama. On selgunud, et ärevust hakati külvama juba teisipäeva õhtul.