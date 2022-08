VIDEO | Värskes Palestiina-Iisraeli konfliktis on hukkunud ligi 30 palestiinlast

Haavatud on 203 inimest. Iisraeli valitsuse kinnitusel on osa ohvreid põhjustatud ka palestiinlaste enda väljatulistatud rakettidest. Gaza võimude teatel sai laupäeval Jabaliya põgenikelaagris plahvatuses surma neli last, kuid Iisraeli sõnul oli tegu Islamidžihaadi väljalastud raketiga. Kokku on sel nädalal hukkunud kuus last. Alates reedest on palestiina võitlejad Gazast Iisraeli suunal tulistanud 400 raketti, mis on enamikus alla tulistatud või langenud Gazasse. Iisraeli kodanike seas ohvrid puuduvad.