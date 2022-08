OTSEBLOGI | Venemaa kasutab Zaporižžja tuumajaama kilbina, jaam olevat mineeritud

Vene opositsiooniväljaande Insider allika teatel on Vene väed mineerinud tuumajaama ühe bloki turbiiniruumi. Teise allika sõnul viibib jaamas umbes 500 Vene võitlejat koos soomustransportööride ja õhutõrjekahuritega ning jaama ümbrus on mineeritud. Sama allika sõnul ladustavad Vene väed energiablokkide lähedusse miine ja laskemoona. Muu hulgas olevat Vene väed paigutanud reaktoritest 4 km ja tuumajääkide hoidlast 2 km kaugusele raketiheitjate Grad patareid. Juuli keskel teatas Ukraina ametnikud, et Vene väed tulistavad tuumajaamast regulaarselt Nikopoli linna pihta.