„Ma ei karda surra, ma seisan müürina traktori ees.“ Tankimonumendi kaitsjad ärgitavad Kaja Kallast Narva tulema

Narvas sadas täna paduvihma, kuid see ei peatanud monumenditanki juures olukorda jälgivaid aktiviste. Kõik ei ole nõus ajakirjandusega rääkima, aga nad selgitavad otse: te võite mu juttu valesti esitada, sealt mõne lause välja lõigata, et see hiljem kontekstist välja rebida. Teisalt ei ole tanki kaitsvad inimesed mingil moel agressiivsed, suure tõenäosusega on see lihtsalt usaldamatus.