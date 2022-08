Narva Energia ametiühingu juht: nõukogude haubitsa teisaldamine ei kutsunud töötajates esile kultuurseid sõnu

„Kontrollime kogu õiguslikku poolt, kõike, mida saame teha, teeme seaduse raames. Ma saan aru, et see saab olema raske, olen sellest väga hästi teadlik, aga meie anna alla ei anna,“ kinnitas ta, lisades, et ametiühing jätkab selles suunas tööd.

Küsimusele, mis saab Narvas asuvast Vene tankist, vastas Zaitsev: „Täna olen rohkem realist: seegi eemaldatakse. Eemaldada, kindlasti. Aga küsimus on, millal. Teame, et valitsuse istung on juba toimunud. Otsus tehti valitsuse tasandil. Aga siin on taas juriidilised probleemid. Tank on Narva omand.“