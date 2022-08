Operatsioonide ohvitser leitnant Matthew Neal on laevameeskonnas alates möödunud aasta novembrist. „See laev on LSD 44 ehk landing ship dock (dokkimisvõimekusega dessantlaev). Põhimõtteliselt on see remondilaev, mis aitab merel teisi laevu. Laeval on 60 ja 40 tonnised kraanad ning on disainitud selleks, et parandatud laevad taas lahingusse saata ja samuti merejalaväelasi transportida. See on ligikaudu 600-700 jalga pikk ja mahutab sõltuvalt meie võimekusele 300-700 meeskonna liiget,“ tutvustas Neal.