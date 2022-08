Erdoğan: Putin suhtub meie riiki ausalt, mistõttu on Venemaa terrorismivastases võitluses alati Türgiga

Ent Türgi president mainis ka koostööd Venemaaga Ukrainast vilja meritsi väljaveo tagamisel ning ütles, et järjekorras on hetkel umbes 20 laeva. Erdoğan rõhutas vajadust Istanbuli kokkuleppe täielikuks elluviimiseks, „sealhulgas Venemaa teravilja, väetiste ja nende tootmiseks vajaliku tooraine takistamatuks ekspordiks“.

Erdoğan lisas, et Venemaal on ootamas 40 miljonit tonni teravilja, ning ütles, et on riike, kes levitavad kuulujutte, nagu oleks Türgi mõne kaubalaeva kinni pidanud. „Sellist asja pole olnud,“ ütles president.