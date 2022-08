Politico: USA kõrgetel ametnikel ei ole pärast Pelosi Taiwani-visiiti õnnestunud Hiina kolleegidega kordagi ühendust saada

Politico kirjutas reedel allikatele viidates, et kõik USA kõrgete sõjaväeametnike katsed Hiina kolleegidega ühendust saada on kogu käesoleva nädala jooksul ebaõnnestunud. Peking kinnitas samal päeval, et lõpetab ametlikud kontaktid USA sõjaväeametnikega, sealhulgas piirkondlike komandöridega.