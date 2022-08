FOTOD | Tallinna lahes uppunud kaater Hooligan teisaldati mandrile

PPA merereostustõrje teenuse omanik Mati Kose räägib, et kaater otsustati veest välja tõsta ja teisaldada, kuna kütuse jätkuva lekkimise tõttu oli oht laiaulatuslikuks merereostuseks. „Panime nädala jooksul uppunud kaatri ümber mitu kihti poome ja kogusime reostust, ent nägime, et ulatuslikuma reostuse vältimiseks nendest tegevustest ei piisa. Juhul, kui kaater oleks jäänud teisaldamata, oleks reostus tõenäoliselt levinud Paljassaare looduskaitsealale ning Naissaare, Pirita, Viimsi ja Kopli randadesse. Samuti takistas kaater laevaliiklust, kuna tema vöör oli vaid meeter allpool veepinda. Laeva ahter oli vastu põhja ning ebastabiilse asendi tõttu oli oht, et kaater murdub pooleks.“