Välisminister Reinsalu Poola kolleegile: peame piirama Venemaa kodanike ELi reisimise võimalusi

Välisminister tunnustas Poolat väsimatute jõupingutuste eest Ukraina abistamisel ning rõhutas, et oluline on tööd jätkata ja Venemaa agressioonikuritegude eest rahvusvaheliselt vastutama panna. „Meil on kohustus võtta vastutusele agressiooni organiseerijad,“ sõnas Reinsalu.

Reinsalu kinnitas, et Eesti ja Poola kaitsekoostöö on väga tihe ja seda edendatakse ühiste regulaarsete õppustega. „Poola on üks aktiivsemaid panustajaid alliansi ja NATO idatiiva julgeolekusse ning Eesti on selle eest tänulik.“