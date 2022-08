Keskkonnaamet: Saaremaa looderannikul avastatud reostus on rasv

„Me ei välista, et tegemist võib olla sama reostusega, mis umbes pool kuud tagasi avastati Saaremaa rannikult samast piirkonnast,“ ütles Keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra. „Ohtu keskkonnale ega inimestele see reostus ei kujuta. See on pigem ebameeldiv aine, mis määrides tekitab probleeme inimestele ja lemmikloomadele, ent looduses sellises koguses olulist kahju ei tee.“