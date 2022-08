Mihhail Kõlvart tankimonumendist: ärme kiirusta, me ei soovi pronksiöö kordumist

„Oleks viga mitte arvestada inimeste emotsioonide ja soovidega,“ ütles Kõlvart ERR-i venekeelsele portaalile. „Inimestega tuleb rääkida, mitte võimupositsioonilt, vaid näidata, et nende kogemused ja emotsioonid on arusaadavad, et mitte tekitada vastasseisu, et inimestel ei tekiks tunnet, et nad on oma riigis vaenlased.“