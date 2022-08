Ava ESTO krediidikonto vaid minutiga ja osta kaupu soodsamalt kui kunagi varem

Vaatame lähemalt, kuidas saab Balti riikides tegutsev finantsteenuste pakkuja ESTO lihtsustada krediidikonto avamist ja aidata sul oma kulutusi paremini planeerida ning vajaminevat lisaraha kasutada.

Mis on ESTO krediidikonto?

ESTO krediidikonto eelis teiste laenuteenuste ees on see, et laenuvõtjale luuakse virtuaalne krediidilimiit, millelt saab teha makseid isiklikule pangakontole just siis kui vaja.

Krediidikonto on justkui segu kolmest juba varem tuntud finantsteenusest:

väikelaenust , sest tingimused on sarnased;

krediitkaardist , sest konto töötab krediitkaardi põhimõtete järgi;

järelmaksuga ostust, sest lepingus märgitud intressi ja laenumakseid tuleb tasuda vaid vastavalt sinu kasutatud summale.

Kuidas ESTO krediidikonto toimib?

ESTO krediidikonto suurimaks eeliseks on see, et selle saab tasuta avada vaid ühe minutiga. See tagab juurdepääsu kohe saada olevale igakuisele krediidilimiidile.

„Lihtne avamine muudab krediidikonto klientide jaoks mugavaks ja kompaktseks. Kindlasti on siin oluline märksõna kiirus – raha saab pärast konto avamist kontole kanda vaid ühe klikiga,“ selgitas ESTO Grupi Eesti juht Martin Ustaal.

Krediidikonto tegijale avatakse krediidilimiit, mis sõltub taotleja sissetulekust ja krediidiajaloost. Avatud krediidilimiiti saab kasutada igal ajal ja nii mitmes osas kui vaja. Intressi tuleb aga maksta ainult juba kasutatud osa eest.

Näiteks kui krediidipakkuja annab sulle krediidikonto jaoks kokku 2000 eurot, kuid kasutad sellest vaid 1000 eurot, siis tehakse tagasimakseid ja intressimakseid vaid välja võetud summalt. Kui kasutad kontolt täiendavalt 500 eurot, suureneb sinu igakuise tagasimakse suurus vastavalt sellele.

Millised on ESTO krediidikonto eelised?