Keskerakonna esimees Jüri Ratas pooldab tankimonumendi muuseumisse paigutamist: see ei kuulu avalikku ruumi

„Selge on see, et tank on sõja- ja taparelv. Avalikku ruumi ta ei sobi ja tuleb sealt ära viia,“ sõnas Jüri Ratas (Keskerakond) Delfile. Kuhu tankimürakas viia, Ratas soovitada ei osanud, kuid ütles, et sobiv paik oleks iseenesest muuseumikeskkond.

Ratas rõhutas, et praeguses olukorras on oluline just nimelt valitsuse ja Narva linna vaheline dialoog. Kohapealsed keskerakondlased saavadki tankimonumendi küsimuse lahendamisse panustada tema sõnutsi valitsusega suheldes.

„On tehtud ühine pöördumine valitsuse suunas,“ viitas ta Narva volikogu ja linnapea eilsele valitsusele suunatud palvele, mille järgi soovivad piirilinna esindajad kohtuda punamonumenti puudutava arutamiseks valitsuse liikmetega. „Seda dialoogi tasuks hoida.“

Ratas märkis Katri Raiki öeldu taustal (narvalaste seas levivat üleskutse näiteks Saksa sõjahaudu rüvetada), et praegu on iga lisanduv pingeallikas olukorrale ohtlik.

„Igasuguste pingete külvamine kujutab endast väga suurt ohtu. Kõik saame aru, et tänane situatsioon tuleb võimalikult väheste pingetega ära lahendada. Usun, et kõik tajuvad seda vastutust,“ sõnas ta.

Kas Ratas võtaks ka ise ette külaskäigu Narva linna?

„Kui vaja, siis lähen,“ sõnas Ratas. Mis peab juhtuma, et selline vajadus end ilmutaks? „Kui on vaja pingeid leevendada,“ vastas parlamendi esimees. Ja millal ületatakse see lävend? Seda ta täpselt praegu mõõta ei oska, ütles ta lõpetuseks.